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Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Foste incoerente, desnecessário»: Marisa Susana não cala a revolta perante "pedido de desculpa" de Bruno

No Desafio Final, Bruno Simão considera que teve uma má atitude na noite anterior e aproveitou a hora de almoço para fazer um pedido de desculpa coletivo, mas em especial a Ana. A confusão instala-se, a propósito do tema, entre Sara, Leandro, Pedro e Juliana. Posto isso, já no jardim, Marisa Susana critica Bruno pela sua atitude, acusando-o de ser incoerente e desnecessário.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final! 

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