Ao Minuto

Há 23 min
Afonso reage às lágrimas de Liliana: «Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti»
02:03

Afonso reage às lágrimas de Liliana: «Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti»

Há 24 min
Liliana desfaz-se em lágrimas com palavras de João Ricardo: «O problema dela é que trouxe...»
05:03

Liliana desfaz-se em lágrimas com palavras de João Ricardo: «O problema dela é que trouxe...»

Há 25 min
«Argumentos de mentira, sem fundamento, facilmente vou passar-me»: Liliana deixa aviso aos colegas
05:03

«Argumentos de mentira, sem fundamento, facilmente vou passar-me»: Liliana deixa aviso aos colegas

Há 40 min
Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»
04:36

Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»

Há 51 min
A ferver. Ana na mira de "todos": «Quando é que vais começar a pensar pela tua cabeça?»
06:03

A ferver. Ana na mira de "todos": «Quando é que vais começar a pensar pela tua cabeça?»

Há 59 min
Inédito. Luzia dá aula de dança contemporânea e o momento é de rir às gargalhadas
03:10

Inédito. Luzia dá aula de dança contemporânea e o momento é de rir às gargalhadas

Há 1h e 6min
Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Há 1h e 6min
Catarina Miranda reage à polémica em torno de uma possível aproximação entre Ana e Afonso: «Eu tenho medo...»
04:03

Catarina Miranda reage à polémica em torno de uma possível aproximação entre Ana e Afonso: «Eu tenho medo...»

Há 1h e 12min
Afonso acusa Liliana de ser a pessoa mais irritante da casa e a concorrente responde-lhe à letra
04:10

Afonso acusa Liliana de ser a pessoa mais irritante da casa e a concorrente responde-lhe à letra

Há 1h e 19min
Alvoroço noturno! Concorrentes são acordados de forma inusitada e a confusão instala-se
03:30

Alvoroço noturno! Concorrentes são acordados de forma inusitada e a confusão instala-se

Há 1h e 39min
João Ricardo e Sara fazem um pacto arriscado. E Marisa Susana não tem dúvidas: «Ainda se vão apaixonar»
04:32

João Ricardo e Sara fazem um pacto arriscado. E Marisa Susana não tem dúvidas: «Ainda se vão apaixonar»

Há 1h e 45min
Marisa Susana tem ideia de génio para encobrir o segredo da semana e deixa os colegas passados
02:57

Marisa Susana tem ideia de génio para encobrir o segredo da semana e deixa os colegas passados

Há 1h e 52min
Pato à solta no Desafio Final: Afonso e João Ricardo protagonizam momentos hilariantes
04:07

Pato à solta no Desafio Final: Afonso e João Ricardo protagonizam momentos hilariantes

Há 2h e 3min
A ferver. Pedro Jorge "perde a cabeça" durante o almoço e abandona a refeição
06:24

A ferver. Pedro Jorge "perde a cabeça" durante o almoço e abandona a refeição

Há 2h e 18min
Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Há 2h e 26min
João Ricardo não esconde deslumbramento por Sara e Marisa Susana "atira": «Estás a ficar caidinho»
01:21

João Ricardo não esconde deslumbramento por Sara e Marisa Susana "atira": «Estás a ficar caidinho»

Há 2h e 31min
Almoço polémico. João Ricardo tenta unir Leandro e Pedro Jorge mas nem tudo corre como o esperado
04:09

Almoço polémico. João Ricardo tenta unir Leandro e Pedro Jorge mas nem tudo corre como o esperado

Há 2h e 39min
Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»

No Secret Story - Desafio Final, Ana crítica João Ricardo por voltar a recordar quando Leandro a acusou de fazer “um bico de pato”. Os dois têm uma pequena discussão que termina com João a chamar-lhe de “gravador”, mais uma vez. Leandro concorda com Ana e partilha que é sempre João que traz a situação do “bico de pato”. Ana afirma que não se vai virar contra Pedro Jorge de forma gratuita e João diz que se ela continuar a gritar vai virar-lhe as costas. Ana discute com Liliana e Leandro por se estarem a meter em assuntos alheios, acusando-os de não terem jogo. Liliana acaba por fazer um “pirete” e Ana repreende-a. Pede-lhe que tenha mais noção e chama-a de “baixa”. Liliana desvaloriza e manda-a ir dormir. Ana chama-a de mal-educada e Liliana pede-lhe que não fale da educação que os pais lhe deram.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Há 40 min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

07:23

Escolha dos mais sensatos gera discussão. Liliana e Afonso exaltam-se e a discussão sobe de tom

Secret Story
Hoje às 16:05
1
01:07

João Ricardo faz uma proposta irrecusável a Sara. E esta é a reação da concorrente

Secret Story
Hoje às 15:00
2
04:48

A ferver. Escolhas do grupo de Pedro Jorge geram discórdia: «Não há um pódio de incoerência?»

Secret Story
Hoje às 16:21
3
04:49

Passada, Marisa Susana não cala a revolta com a postura destes colegas e desabafa com Catarina

Secret Story
Hoje às 15:10
4
01:24

«Nunca me vais meter num pódio»: Flávia não esconde mágoa com João Ricardo

Secret Story
Há 3h e 58min
5
01:24

«Nunca me vais meter num pódio»: Flávia não esconde mágoa com João Ricardo

Secret Story
Há 3h e 58min
6
01:13

Quem limpou mais? Marisa Susana fez a escolha e ainda lançou uma farpa a Sara

Secret Story
Há 3h e 24min
7
04:49

Passada, Marisa Susana não cala a revolta com a postura destes colegas e desabafa com Catarina

Secret Story
Hoje às 15:10
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Diogo faz lapdance escaldante a Ariana no restaurante de Ana. E há imagens

17 mai, 17:27

Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

15 mai, 11:59

Tiago Graça protagonizou das saídas mais emocionantes dos realities a dias da final. Veja como está hoje

14 mai, 10:45

Cara conhecida arrasa no look. Este vestido segue a tendência mais in do momento

16 mai, 16:33

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51
01:59

João Ricardo pica Liliana e tudo está relacionado com uma alegada aproximação a Pedro Jorge

Secret Story
16 mai, 21:55