Goucha confronta David Diamond: «É racista? É homofóbico? É xenófobo». O vencedor do «Dilema» reage a acusações

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». O nosso convidado faz o balanço da sua participação no reality show e fala-nos do seu «jogo duro». Depois, Goucha confronta o ex-concorrente com acusações de que este tem sido alvo. O vencedor do «Dilema» reage e responde a essas mesmas acusações. David Diamond defende-se, ainda, do facto de ter sido acusado de usar as fragilidades dos outros contra eles. O ex-concorrente afirma que «não é vítima» e confessa que se «sentiu ofendido» dentro da casa.