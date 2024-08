Gozada na escola por ser filha do Toy, Beatriz Prates recorda o bullying que sofreu: «Há um dia que eu não me esqueço»

No «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema». A nossa convidada recorda que sofreu de bullying na escola por ser filha de Toy. Recorde-se que o cantor entrou na vida de Beatriz quando esta tinha apenas três anos. Devido ao bullying do qual era vítima, a ex-concorrente revela que sofreu muito a ponto de «não ter vontade de viver». Depois, Beatriz deixa um conselho a todos os jovens que possam estar a passa pelo mesmo.