Há 18 min
Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem

Há 24 min
As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

Há 49 min
Enquanto Liliana provoca Leandro, este canta e dança literalmente na cara da concorrente
02:06

Há 55 min
Manuel Luís Goucha 'chocado' com segredo da mãe escondido há 32 anos: «Nunca me disse isto»

Há 56 min
Sabia? Há uma história por trás do nome de Mafalda Diamond. E é surpreendente

Há 1h e 3min
«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão
03:57

Há 1h e 14min
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Há 1h e 24min
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa
02:49

Há 1h e 29min
Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»
02:44

Há 1h e 39min
Manuel Luís Goucha faz partilha emotiva sobre a mãe
04:58

Há 1h e 57min
Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta
02:37

Há 2h e 7min
A mensagem poderosa de Cristina Ferreira que levou uma conhecida atriz da TVI a reagir

Há 2h e 26min
Depois de um dia agitado para o casal... Liliana acorda Fábio assim
01:32

Hoje às 01:37
Ciúmes são um sinal de amor? Tema insólito gera conflito entre os concorrentes
03:10

Hoje às 01:32
Bruna arrasa Marisa: «Com aquela idade...»
02:16

Hoje às 01:22
Marisa arrasa o marido, Pedro Jorge: «Gastas aquilo que não tens»
02:22

Hoje às 01:13
Pedro Jorge e Marisa numa discussão intensa: «Passas pelos pingos da chuva»
03:23

Hoje às 00:49
«A Marisa diz que não dorme sem ti»: Leandro chama Pedro para o quarto
05:22

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

No Secret Story 9, o duelo final ficou entre Inês e Dylan. O público decidiu e já se sabe quem é o expulso da noite. Veja tudo. 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

1 dez, 00:04
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
04:52

«Passou de abajur a gata assanhada» Concorrentes comentam prestação de Inês

Secret Story
Ontem às 16:19
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

Secret Story
1 dez, 22:11

Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

Ontem às 15:17

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Big Brother
1 dez, 18:44
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
1 dez, 00:29