Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»

Ao Minuto

Há 13 min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 27 min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 29 min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 29 min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 32 min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 43 min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Há 44 min
Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Raptada por uma seita e quase assassinada: A polémica vida da ex-concorrente que ninguém esquece

Há 45 min
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
06:16

«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro

Há 57 min
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
05:16

Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»

Há 1h e 14min
Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Há 1h e 15min
«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa
05:29

«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa

Há 1h e 15min
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 1h e 25min
Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Há 1h e 28min
«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa
02:36

«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa

Há 1h e 29min
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
03:14

Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes

Há 1h e 29min
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
04:13

Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica

Há 1h e 46min
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 1h e 50min
No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia
04:14

No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»

No Secret Story 10, Sara discute com Eva e a concorrente acaba no quarto a chorar. Sara não tem paciência para o comportamento infantil de Eva.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Ontem às 21:55
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
1

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
2
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Secret Story
Hoje às 01:20
3

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48
4

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 2h e 46min
5

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 1h e 46min
6

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 3h e 20min
7

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 1h e 15min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 1h e 46min

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 2h e 46min

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 3h e 20min

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16