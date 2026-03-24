«Há situações que vocês vão ficar chocados»: Ariana esclarece tudo sobre as movimentações com Diogo

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Há 2h e 18min
De voz embargada e de lágrimas nos olhos, Cristina Ferreira faz discurso arrepiante para os concorrentes
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Há 2h e 24min
«Achas que te faz bem ficar cá?»: Ariana «encosta» Eva à parede e a decisão já está tomada
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Há 2h e 29min
De mãos dadas, Ariana pede desculpa a Eva e as duas acabam a chorar: «Preferia que me tivesses dito»
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Há 2h e 34min
Lavada em lágrimas, Ana faz confissão: «Eu também já fui uma Eva... já perdoei»
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Há 2h e 35min
Ariana tem mudança de postura radical e vai falar com Eva: «Considerava-te uma amiga»
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Há 2h e 35min
Ricardo João implacável com Diogo: «A mulher que tens do teu lado, não a mereces»
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Há 2h e 41min
Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
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Há 2h e 43min
«Na dúvida preferiu ficar?»: Cristina Ferreira questiona Ariana. A resposta surpreende
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Há 2h e 43min
Em choque. Sara volta atrás com a palavra e pede desculpa a Eva
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Há 2h e 47min
Cristina Ferreira confronta Ariana: «Ouviu da boca de Diogo que ele tinha namorada»
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Há 3h e 4min
As imagens mais esperadas: Concorrentes assistem à estratégia do casal para esconder o segredo
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Há 3h e 9min
Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»
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Há 3h e 10min
Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»
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Há 3h e 11min
Eva desfeita no confessionário com Cristina Ferreira: «O Diogo disse-me que houve amassos»
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Há 3h e 27min
Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
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Há 3h e 40min
Acabou de acontecer! Em lágrimas, Eva pede para falar com Diogo e Ariana "manda-a embora"
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Há 3h e 43min
A chorar, Eva pergunta a Diogo se foi 'longe demais' na cama com Ariana: e a "resposta" deixa-a sem chão
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Ontem às 21:10
Liliana é firme com Diogo e 'atira-lhe': «Assume o que fizeste e levanta a cabeça»
04:49

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Há situações que vocês vão ficar chocados»: Ariana esclarece tudo sobre as movimentações com Diogo

No Secret Story 10, Ariana explica aos colegas o que fez com Diogo debaixo dos lençóis. João tenta interpretar o avião que Eva recebeu durante a noite. Ariana garante que há situações chocantes que Eva não sonha que aconteceram.

Ontem às 20:47
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