No Secret Story 10, depois da discussão entre Luzia e Sara, Hélder chega e a confusão instala-se mais uma vez. O concorrente tenta justificar-se a Sara mas a concorrente acusa-o de ter atitudes com as quais não concorda.
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Descrição
Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»
Ontem às 23:48
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06:58
Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»
Ontem às 23:48
03:08
Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco
Há 2h e 33min
03:02
Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva
Há 2h e 53min
01:03
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva
Há 2h e 57min
04:56
Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama
Há 3h e 37min
02:54
Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta
Hoje às 01:20
01:52
Cansada da proximidade com Ariana, Eva passa-se com Diogo
Hoje às 00:28
02:47
Clima estourou. João «ferve» e mostra postura nunca antes vista
Hoje às 00:02
07:00
Hélder e João esclarecem divergências: «Eu nunca precisei de mentir aqui dentro»
Ontem às 23:50
05:33
A ferver. Sara e Luzia entram em despique e o centro da polémica está relacionado com Hélder
Ontem às 23:21
01:48
Ana e Luzia reparam na postura deste concorrente e concluem: «Se ele fosse inteligente não estava...»
Ontem às 23:14
04:36
Ariana e Diogo em clima de flirt: «Está caidinho»
Ontem às 23:03
04:31
O ressabiamento é real. Liliana é avisada após ser salva: «para a semana estás nomeada»
Ontem às 22:40
03:26
Liliana é a primeira salva e Sara não esconde a cara de ressabiamento
Ontem às 22:18
02:51
Mimos sem fim. Ariana isola-se do grupo e Diogo não esconde preocupação
Ontem às 13:58
01:24
Liliana provoca Diogo com possível relação futura com Ariana: «Se vocês ficarem juntos, lá fora...»
Ontem às 13:50
01:41
Ariana e Diogo entram em picardia e o motivo está relacionado com Eva
Ontem às 13:00
01:20
Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
Ontem às 00:18
05:10
Segredo de Luzia perto de ser revelado? Ana acerta no segredo à frente da mesma: veja as reações
16 mar, 14:50
01:16
Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»
16 mar, 12:43
02:42
Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte
16 mar, 12:23
02:20
«É a Eva?»: Ariana questiona Diogo e a resposta surpreende-a
16 mar, 02:15
05:03
O verniz estalou. Ricardo João posiciona-se contra Eva e João entra como «advogado de defesa» da colega
16 mar, 01:40
08:51
«O que eu e o Hugo estamos aqui a fazer é perfeito»: Sara enaltece estratégia na «relação» com Hugo
16 mar, 01:20
03:45
Luzia perde o medo e diz tudo o que pensa sobre os casais: «ao colo»
16 mar, 01:15
01:27
Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»
14 mar, 11:22
02:30
Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita
14 mar, 11:17
01:33
Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»
14 mar, 11:14
01:55
Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»
14 mar, 11:09
01:14
Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama
14 mar, 10:38
01:48
Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante
14 mar, 10:11
03:44
Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente
13 mar, 19:42
01:47
Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»
13 mar, 12:58
02:35
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
12 mar, 21:00
02:15
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
12 mar, 19:52
01:39
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
12 mar, 19:46
03:10
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
12 mar, 19:28
04:01
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
12 mar, 19:17
03:43
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
12 mar, 18:29
04:02
Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?»
12 mar, 18:06
09:50
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto
12 mar, 17:58
08:45
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas
12 mar, 17:21
02:52
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?
12 mar, 17:11
04:45
Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»
12 mar, 16:50
03:54
Catarina é a namorada de Diogo? Concorrentes definem estratégia para enganar colegas
12 mar, 16:24
01:22
Hélder fica chocado com hábito peculiar de Eva: «Estás aqui, estás a trepar paredes»
12 mar, 16:22
01:34
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
12 mar, 16:10
01:25
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
12 mar, 15:52
08:30
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
12 mar, 15:42
03:56
«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se
12 mar, 15:24
03:00
Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade»
12 mar, 15:20
00:58
Liliana desiludida com Ricardo João: «Um dia vais pedir-me desculpa por essas palavras»
12 mar, 15:13
03:53
Sara ataca Liliana sem dó, nem piedade: «É barraqueira, é histérica, faz caras feias...»
12 mar, 15:07
01:52
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
11 mar, 22:45
05:28
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
11 mar, 22:30
07:33
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
11 mar, 22:15
07:33
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
11 mar, 22:14
01:28
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
11 mar, 22:05
04:09
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
11 mar, 21:56
08:12
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
10 mar, 18:49
03:51
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
10 mar, 18:14