Há 10 min
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas
08:45

Há 20 min
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?
02:52

Há 23 min
Mexerico sobre Hélder resulta numa aproximação improvável com Sara: «Quero agradecer...»
05:57

Há 30 min
A ferver. Mexerico sobre João leva Eva a exaltar-se
04:47

Há 41 min
Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»
04:45

Há 1h e 2min
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 1h e 7min
Catarina é a namorada de Diogo? Concorrentes definem estratégia para enganar colegas
03:54

Há 1h e 9min
Hélder fica chocado com hábito peculiar de Eva: «Estás aqui, estás a trepar paredes»
01:22

Há 1h e 13min
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Há 1h e 21min
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
01:34

Há 1h e 39min
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
01:25

Há 1h e 40min
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Há 1h e 49min
Hélder aproveita dinâmica para espicaçar Sara: «Fá-lo em praça pública... e fê-lo com o Hugo»
08:30

Há 1h e 49min
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
08:30

Há 2h e 1min
A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!»
01:10

Há 2h e 7min
«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se
03:56

Há 2h e 11min
Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade»
03:00

Há 2h e 18min
Liliana desiludida com Ricardo João: «Um dia vais pedir-me desculpa por essas palavras»
00:58

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde deveriam escolher um concorrente do grupo oposto que menos se preocupa com os colegas, e quem é o mais preocupado do grupo em que se inserem. Hélder não poupou nas críticas a Sara.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Há 1h e 39min
