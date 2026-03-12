Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde deveriam escolher um concorrente do grupo oposto que menos se preocupa com os colegas, e quem é o mais preocupado do grupo em que se inserem. Hélder não poupou nas críticas a Sara.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

