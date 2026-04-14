Hilariante. Ricardo João interpreta "Sr. André" e atribui bebidas a estes concorrentes

No Secret Story 10, Ricardo João tem uma missão de gerir o café a atribuir as bebidas aos colegas consoante o que acha ser mais adequado para cada um.

A tensão dentro da casa tem vindo a intensificar-se de forma evidente, com vários concorrentes a questionarem a postura de Eva. Para muitos, a sua estratégia é vista como discreta ao ponto de ser considerada inexistente, o que gera frustração entre aqueles que têm adotado posições mais ativas e confrontacionais. Este desequilíbrio de perceções tem alimentado conversas constantes e criado divisões cada vez mais marcadas entre os participantes.

Por outro lado, há quem defenda que o jogo de Eva se baseia precisamente numa abordagem mais subtil e emocional, o que poderá estar a conquistar a simpatia de quem assiste ao programa. Ainda assim, dentro da casa, essa possível leitura não reúne consenso, levando a que alguns concorrentes sintam que o mérito não está a ser devidamente distribuído. Este clima de desconfiança acaba por gerar conflitos frequentes, onde cada um tenta validar a sua própria forma de jogar.

A discussão entre Ana e Diogo é apenas um reflexo deste ambiente carregado. Ao exigir argumentos concretos, Ana procurou expor aquilo que considera ser uma falta de fundamento na defesa de Eva, enquanto Diogo se viu pressionado a justificar uma opinião que pode não ser partilhada pela maioria. Este confronto direto evidencia não só o desgaste emocional dos concorrentes, mas também o ponto crítico a que o jogo chegou, onde todas as decisões e posicionamentos são analisados ao detalhe.