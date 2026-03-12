Ao Minuto

Há 12 min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, leve-nos a jantar»
02:15

Há 17 min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 18 min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 31 min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 36 min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 41 min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 47 min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 53 min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 55 min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 1h e 1min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 1h e 15min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 1h e 18min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Há 1h e 23min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

Há 1h e 28min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Há 1h e 35min
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Há 1h e 39min
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?
02:04

Há 1h e 44min
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva
02:34

Há 1h e 49min
Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz
03:33

Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde deveriam escolher um concorrente do grupo oposto que menos se preocupa com os colegas, e quem é o mais preocupado do grupo em que se inserem. Hugo elegeu a Ariana como a menos preocupada e João aproveitou o momento para intervir.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Hoje às 15:20
