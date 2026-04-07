Hugo e Sara em «de costas voltadas»? Clima explode e discussão aquece

No Sceret Story 10, durante uma atividade, a Ariana atribui o testemunho à Eva, considerando que a concorrente não confia nas pessoas certas, dando o exemplo da Liliana. Afirma que, assim como fez consigo, a Liliana pode dar uma “facada” à Eva. A Jéssica concorda e acaba por criticar o jogo em casal de vários concorrentes. A Sara e o Hugo não concordam com esta opinião e tentam justificar-se ao mesmo tempo. Os dois entram em picardia até que o Hugo finalmente consegue falar. Considera que, apesar de dormirem juntos, de dia têm um jogo individual. A Sara partilha da mesma opinião, garantindo que se tiver de ir contra o Hugo vai fazê-lo. O Hugo escolhe a Jéssica como a concorrente que dá a cara pelo que faz e a Sara critica-o. Os dois voltam a enfrentar-se e a Sara avisa que se for contra o Hugo, o concorrente é expulso.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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