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«Alerta, alerta»: Liliana na mira de Hugo e Ricardo João
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«Também mereces vencer»: Tiago abre o coração a Ana. Esta é a reação da concorrente
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A tão aguardada conversa. Tiago e Ana esclarecem mal entendidos e o momento é emocionante
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Ana janta "sozinha" no quarto. Mas há um pormenor de peso e a concorrente fica em lágrimas
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Hugo implacável com Tiago: «Perdeu um amigo»
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Tiago exalta-se e acaba por pedir desculpa a Ricardo João: «Fui tocar num ponto sensível e não vale tudo»
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Ricardo João 'usa' Eva para atacar Tiago: «Um salto alto e esqueces os amigos!»
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Tiago farta-se das críticas: «Isto não é de amigos! Foram os primeiros a incentivar-me a estar com a Eva e agora...»
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«Não és homem nenhum, badameco!»: Hugo e Tiago entram em confronto aceso
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Tiago é alvo de ataque cerrado após Especial: «Podem vir todos, eu tenho power para todos juntos»
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Diogo e Ana em conflito depois do Especial: «Estás sempre a fugir às perguntas»
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«Está frustado. Sabes o que é um grande homem?»: Tiago confronta Hugo para defender Eva
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Hugo e Tiago trocam acusações em pleno Especial. E o clima azeda: «Está caladinho!»
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Tiago volta ao ataque cerrado a Sara: «Acusas-me de agressividade e fazes muito pior!»
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Tiago 'rasga' Sara: «Acha que todos precisam de falar com ela para aparecer»
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Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Hugo implacável com Tiago: «Perdeu um amigo»

No Secret Story 10, Hugo passa-se com Tiago e chama o colega de ingrato. No final da conversa, longe do mesmo, Hugo assume a Sara e a Ricardo João que Tiago perdeu um amigo.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Ontem às 22:50
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