Igor Marchesi critica Élvio Santiago: «Não é a primeira vez que espera alguém sair para dizer alguma coisa»

No Dilema, a eleição do “peixe fora de água” continua e, enquanto a Rosa dá a sua justificação, o Igor levanta-se para ir à casa de banho. É a vez do Élvio destacar alguém, no entanto o concorrente sublinha vai esperar pelo Igor, acusando-o de, constantemente, sair a meio de uma atividade. Quando o Igor volta, a Daniela conta que o Élvio lhe mandou uma “boquinha”, dando o mote para um desentendimento entre os dois concorrentes. O ambiente fica tenso e a Daniela intervém, atacando o Élvio.