Igor sobre Rafael Bailão: «Não concordo com muitas atitudes dele»

No Dilema, Xana, Igor e David Mesquita desabafam sobre o jogo. Igor começa por dizer que apesar de gostar de Rafael Bailão, não gosta de muita das suas atitudes. O concorrente acrescenta ainda que este tem dito que alterou a sua maneira de ser dentro do jogo. No entanto, não o está a demonstrar com atitudes. Mesquita atira que Rafael não deixa de ser divertido, ao que Igor aponta que não deixou de ser o “holofote” a semana inteira e ainda acrescenta que, quando se apercebeu que ia estar nomeado com ele, pensou “ups”. Mesquita aponta que ficou chocado com a quantidade de gente que o nomeou, mas acredita que foi por exclusão de partes.