Imagens exclusivas! Daniela Santos critica David Diamond logo pela manhã: «Arranca mas é»

No Dilema, logo pela manhã, a Daniela conversa com a Bernardina e arrasa a postura do David Diamond. Irredutível, a bailarina recusa-se a conversar com o mais velho fora do jogo. Afirma que se o Nelson estivesse na casa em vez da Mafalda, o ambiente estaria mais leve. No entanto, com a filha presente, o David vai atacá-la constantemente já que sozinho não tem pedalada. Enquanto a música do despertar toca, a Daniela e a Bernardina relacionam a letra ao que sentem em relação ao David.