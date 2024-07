Imagens inéditas: Diogo Marcelino e Mafalda Diamond combinam como abordar o tema do beijo durante a gala

No Dilema, momentos antes da gala, a Mafalda e o Diogo tentam combinar o que dizer na gala, a respeito do beijo que deram no duche. O Diogo afirma que “são amigos com benefícios e tiveram um ato isolado de sadomasoquismo”. Divertidos, chegam a acordo que devem negar logo que alguém insinue que são um casal. O Diogo insinua que quer repetir o momento pois não vai andar a “pão e água” e a Mafalda contesta que não vai ser consigo de certeza.