No «V+ Fama», Adriano Silva Martins comenta com Catarina Miranda as críticas deixadas por Francisco Monteiro, no programa anterior - onde deu a entender esta não tem perfil para ser apresentadora.

Imparável, Catarina Miranda acabou por revelar novidades sobre o seu futuro na TVI! Veja tudo, no vídeo em cima.

Recorde-se que a jovem de Almeirim se tornou uma cara conhecida do público quando participou no Big Brother e agora podemos vê-la como apresentadora no Somos Portugal.