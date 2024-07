Imperdível: Goucha comove-se com testemunho de Manuela e termina a conversa com um abraço

No «Goucha», conhecemos a história de Manuela André, que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica. Elisabete fala da falta de apoios, isto porque Manuela vive sozinha e diz-nos como encara este desejo da amiga querer partir com dignidade, ou seja, de querer ser eutanasiada. No final da conversa, Goucha levanta-se e dá um abraço a Manuela: um momento comovente e imperdível.