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Descrição

Implacável. Bruno de costas voltadas com Marisa Susana: «Tenta passar uma validação que não corresponde à verdade»

No Secret Story - Desafio Final, Bruno ouve a conversa no corredor e segue para o jardim onde, sozinho, protagoniza um monólogo referindo que já tinha avisado que isto ia acontecer acrescentando que é um “remind” da sua edição, relembrando o episódio da farinha. No confessionário, diz que até lhe dá um “gostinho” por isto ter acontecido e que este episódio não passa de mais uma cartada da Marisa. Na conversa no quarto, o Leandro e a Marisa dizem que o João extrapolou as coisas, pois sabe que esteve mal porque foi bruto. A Marisa remata que, pelos vistos, tem medo do que o João possa fazer. 

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

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