Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»

No Secret Story - Desafio Final, Inês Morais pronunciou-se perante a mais recente polémica da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Depois de ter falado com a colega, Inês assume que a situação foi grave e que talvez no seu lugar poderia fazer pior.
Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.