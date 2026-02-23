Ao Minuto

Há 12 min
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés
05:03

Há 15 min
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10
03:39

Há 23 min
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10
02:15

Há 31 min
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»
06:02

Há 45 min
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara
03:25

Há 51 min
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”
04:28

Há 1h e 5min
Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Há 1h e 22min
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»
02:58

Há 1h e 30min
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»
02:42

Há 1h e 38min
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»
04:33

Há 1h e 40min
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz
01:12

Há 1h e 50min
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João
02:57

Há 1h e 56min
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?
10:50

Há 1h e 56min
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela
02:10

Há 2h e 8min
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»
07:06

Há 2h e 18min
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»
02:16

Há 2h e 26min
Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

Há 2h e 34min
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»
05:25

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

No Secret Story 10, Sara aproveitou a cadeira quente para provar aos colegas que não tem medo de nada. Implacável, a concorrente assumiu ter entrado neste desafio sem receios e pronta para dar tudo de si. Veja o vídeo.

Ontem às 01:20
