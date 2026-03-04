Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Ao Minuto

Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»
03:36

Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»

Há 21 min
«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder
03:12

«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder

Há 26 min
Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente
01:17

Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente

Há 31 min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
07:06

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Há 52 min
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
04:20

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

Há 1h e 12min
O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 1h e 30min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 1h e 31min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 1h e 33min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 1h e 35min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 1h e 43min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 1h e 53min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 2h e 4min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 2h e 18min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 2h e 20min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 2h e 20min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 2h e 23min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 2h e 34min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

No Extra do Secret Story 10, assistimos a imagens de Sara a chorar copiosamente no jardim. Diogo tenta apoiar a colega, mas esta está inconsolável. Saiba os motivos.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Hoje às 00:20
