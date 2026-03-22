Na Gala do Secret Story 10, Ana e Ricardo João juntam-se no confessionário e são confrontados com imagens inéditas da relação conturbada dos dois. O concorrente assume estar a gostar de Ana mas pede que ninguém se iluda com algo mais.
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Descrição
Inédito. Confessionário de Ana e Ricardo João deixa todos de queixo caído
Há 1h e 32min
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Inédito. Confessionário de Ana e Ricardo João deixa todos de queixo caído
Há 1h e 32min
03:49
Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»
Há 1h e 49min
04:37
Irritado. Pai de Ariana faz confissão: «Quando souber a verdade vai haver guerra no capoeiro»
Há 1h e 59min
04:38
Pais de Ariana reagem à polémica: «Não via a minha filha nesta situação»
Há 2h e 0min
04:55
«Tenho pena»: Ariana abre o coração sobre suposta «namorada» de Diogo «fora da casa»
Há 2h e 5min
02:54
Ariana faz confissão sobre Diogo e admite já não conseguir dar um passo atrás
Há 2h e 6min
02:54
Inédito. Ariana é confrontada com as imagens da aproximação a Diogo
Há 2h e 11min
07:24
Primo de Diogo de rastos com a postura do concorrente: «Ele escolhia a Ariana»
Há 2h e 31min
07:24
Família não apoia a relação de Eva e Diogo há 5 anos: Eis a revelação inédita da irmã da concorrente
Há 2h e 32min
05:57
Lágrimas sem fim: Eva lê a carta da família e fica sem palavras: «Ama-te!»
Há 2h e 40min
13:58
Eva «encosta» Diogo à parede: «Fizeram alguma coisa quando ela te disse que te tirava os boxers?»
Há 2h e 43min
13:58
Tenso. Diogo orgulhoso da estratégia que está a ter: «Fiz o que mais ninguém fez»
Há 2h e 44min
13:58
Eva admite consentir com tudo o que Diogo está a fazer. Mas há uma exceção
Há 2h e 44min
03:44
Inédito. Ao entrar no confessionário, Diogo beija Eva
Há 3h e 0min
15:03
O derradeiro momento: Eva é confrontada pelas imagens de Diogo e Ariana na presença do namorado. Veja as imagens completas
Há 3h e 1min
08:25
«Dei uma oportunidade ao caminho do amor»: Norberto revela as intenções com Catarina
Há 3h e 20min
01:14
Diogo «acerta» em cheio no segredo de Ana durante o filme: «Trabalhas em lingerie?»
21 mar, 23:08
02:03
Digno de meme. Abraçadas, Eva e Ariana cantam música icónica: «Amar não é pecado...»
21 mar, 22:43
02:22
Ariana ri-se ao revelar que lhe tinham dito que Eva e Diogo podiam ter uma «relação aberta»
21 mar, 22:36
03:57
«Já lhes disse que somos irmãos»: Diogo apanha Eva desprevenida em frente a Ariana e a João
21 mar, 22:17
03:21
Ariana «encosta» Eva à parede e o motivo está relacionado com Diogo
21 mar, 20:54
02:58
«Juro que não conheço o Diogo»: Eva dá tudo para despistar o segredo
21 mar, 20:13
01:39
Eva e Liliana falam sobre a «cara metade» de Diogo e a concorrente despista ao máximo a ligação
21 mar, 20:00
01:52
Surpreendente. Eva expõe teoria sobre o namorado: «Eu acho que o Diogo e a Ariana são um casal»
21 mar, 19:55
05:04
Liliana e Luzia questionam Eva: «Qual é a tua teoria sobre o segredo do Diogo?»
21 mar, 19:54
01:48
Chocante. Ariana sabe que Eva é a namorada de Diogo?
21 mar, 19:11
03:36
Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»
21 mar, 19:08
01:40
«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
21 mar, 19:05
03:55
Suspeitas ao rubro. Jéssica e Luzia apostam que Eva é namorada de Diogo
21 mar, 18:59
07:09
Jéssica e Luzia confrontam Ariana sobre o segredo de Diogo: «O que é que achas que é uma cara metade?»
21 mar, 18:51
01:41
Ariana e Diogo voltam a dormir juntos e Eva não esconde o incómodo ao acordar
21 mar, 18:01
04:21
Diogo assume a Eva ir «até ao fim» com a estratégia da proximidade a Ariana e esta é a reação da concorrente
21 mar, 17:54
01:37
Lavada em lágrimas, Eva implora a Diogo que se afaste de Ariana: «Não aguento mais»
21 mar, 17:43
02:49
Jéssica tenta acertar no segredo de Sara e a concorrente afirma: «Sim, é»
21 mar, 17:41
01:53
Depois de se mostrar convicta sobre o segredo da Ana, Eva «acerta» no segredo de João
21 mar, 17:29
02:53
Ariana confronta Eva sobre uma possível relação com Diogo e Eva garante: «Quem tem alguém lá fora é ele, não és tu»
21 mar, 17:24
01:35
Eva «encosta» Diogo à parede que se afaste, mesmo que o segredo fique em risco: «É a minha sanidade mental...»
21 mar, 17:19
02:54
Eva faz ultimato a Diogo relacionado com Ariana: «Acabas aqui, acabas para sempre»
21 mar, 16:55
01:33
Ariana isola-se no quarto e Eva mostra-se preocupada: «Se precisares de algo...»
21 mar, 16:03
02:05
«És familiar da Voz?»: Suspeita do segredo de Luzia leva a um momento hilariante
21 mar, 15:22
02:08
Ariana não esconde ciúmes de Eva e lança 'farpa' a Diogo
21 mar, 14:49
03:47
Eva «encosta» Diogo à parede: «Tens amor incondicional por quem?». A resposta surpreende
21 mar, 14:10
05:21
Eva canta para Diogo mas Ariana estraga o momento
21 mar, 14:03
01:51
Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados
20 mar, 12:54
01:19
Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca
20 mar, 12:43
03:17
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
19 mar, 16:18
02:06
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
19 mar, 15:46
01:51
Em lágrimas e cabisbaixo. Diogo abraça-se a Ariana
19 mar, 00:12
08:21
Diogo assume a Ariana a intenção de desistir e a reação é surpreendente
18 mar, 23:12
07:18
Por um triz. João quase apanha Diogo e Eva em conversa tensa e a concorrente disfarça desta forma
18 mar, 23:03
05:53
Diogo pondera nova estratégia mas não convence Eva
18 mar, 22:56
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Eva chora compulsivamente abraçada a Diogo e o namorado assume: «Vou-me embora, não te quero ver chorar»
18 mar, 22:46
03:53
Eva questiona o excesso de confiança que tem em Diogo: «O que é que acontece debaixo dos lençóis?»
18 mar, 22:45
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Hélder sente-se mal durante a discussão e faz pedido especial à Voz
18 mar, 22:36
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Tema em discussão está relacionado com o segredo de Ana? Esta é a opinião da concorrente sobre o assunto
18 mar, 22:25
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Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»
18 mar, 15:37
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Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»
18 mar, 15:30
03:17
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret
18 mar, 14:54
02:36
Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente
18 mar, 13:49
03:08
Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco
18 mar, 12:05
03:02
Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva
18 mar, 11:45