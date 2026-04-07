Inédito: Jéssica e Tiago descobrem pista crucial e fazem de tudo para que ninguém repare

No Secret Story 10, Tiago e Jéssica estão a conversar e reparam numa pista que surge na sala. Os concorrentes fazem de tudo para que mais ninguém repare e o momento é icónico. Todas as teorias apontam para o segredo de Hugo.
Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:
ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12
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