Inédito: Jéssica e Tiago descobrem pista crucial e fazem de tudo para que ninguém repare

No Secret Story 10, Tiago e Jéssica estão a conversar e reparam numa pista que surge na sala. Os concorrentes fazem de tudo para que mais ninguém repare e o momento é icónico. Todas as teorias apontam para o segredo de Hugo.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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