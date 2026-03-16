Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte

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Há 2h e 16min
Estes quatro concorrentes estão nomeados e um será expulso no domingo

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Há 2h e 32min
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e estas foram as reações
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Há 2h e 40min
Hélder questiona jogo de Sara: «Já te deitaste para aí com 3 homens aqui»
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Há 2h e 48min
«Não quer ganhar?» Cristina Ferreira confronta Ricardo João
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Há 3h e 0min
Diogo está a jogar com Ariana ou tem sentimentos? Concorrente responde sem filtros
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Cristina Ferreira incrédula com estratégia de Diogo: «Até lhe dou um prémio»
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Ontem às 20:29
João desabafa com Ariana: «Comecei a apertar também...»
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Ontem às 20:20
Liliana é sincera com João: «Desculpa... desculpa mesmo»
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Ontem às 20:15
João fala de uma estratégia sua: «Aproveitei para eliminar uma delas»
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Ontem às 19:48
Eva cede e o João volta a dar-lhe mimos no braço à frente de Diogo
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Ontem às 19:41
Diogo tem uma nova estratégia e diz a Ariana que é "irmão" de Eva
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Ontem às 19:33
Luzia arrasa jogo de Hugo: «A Sara leva-o ao colo»
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Ontem às 18:51
Diogo "revela" que é irmão de Catarina e João fica chocado: «Já tinha ouvido falar dele»
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Ontem às 18:42
Luzia arrisca e tenta desvendar o segredo de Hélder. Será que acertou?
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Ontem às 18:39
Têm companheiras fora da casa, mas estão próximos de colegas da casa. Acompanhe as polémicas do Secret Story
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Ontem às 18:35
Amigas de Sara comentam relação da concorrente com Hugo. E não apoiam
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Ontem às 18:32
Hugo beija Sara, mas quer vê-la fora da casa: «Preferia que fosses já»
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Diogo confessa a Ariana na cama: «Preciso de ti»
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte

No Secret Story 10, depois de Ricardo João ir contra João e explicar o que para si é o mais importante neste jogo, é altamente aplaudido pelos colegas. «Eu fiquei muito triste pelo João ter nomeado o Hélder».

Ontem às 12:23
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