Íris vem com tudo. Define-se como uma verdadeira artista e tem o dom de falar demasiado

No Big Brother Verão, é Profissional de marketing e promotora de eventos, Íris destaca-se pela sua veia artística, inteligência, frontalidade e capacidade de comunicação. Curiosa e sociável, interessa-se por temas tão diferentes como política, cultura ou mitologia grega. Filha de bailarinos, herdou deles o gosto pela dança. Acredita que a sua personalidade forte e irreverente fará dela uma concorrente impossível de ignorar.