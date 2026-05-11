Isolada no jardim, Catarina chora e lamenta: «Estou completamente sozinha»

Ao Minuto

Há 6 min
Estes dois vestidos de Bárbara Parada são ideais para brilhar como convida de um casamento

Estes dois vestidos de Bárbara Parada são ideais para brilhar como convida de um casamento

Há 24 min
Quem o viu na televisão nem acredita: Ex-concorrente exibe transformação física fora do comum

Quem o viu na televisão nem acredita: Ex-concorrente exibe transformação física fora do comum

Há 24 min
Não quer voltar aos céus nem inclui Diogo no projeto que tem em mente. Eis os planos de Ariana

Não quer voltar aos céus nem inclui Diogo no projeto que tem em mente. Eis os planos de Ariana

Há 35 min
Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

Há 39 min
Liliana manda boca aos colegas: «Um jardim precisa sempre de plantas»
05:33

Liliana manda boca aos colegas: «Um jardim precisa sempre de plantas»

Há 51 min
Liliana combina estratégia com Leandro: «Vamos picá-los a todos»
05:52

Liliana combina estratégia com Leandro: «Vamos picá-los a todos»

Há 58 min
Farpas entre Leandro e João Ricardo estragam ambiente na casa
06:31

Farpas entre Leandro e João Ricardo estragam ambiente na casa

Há 1h e 10min
Ruben Boanova faz partilha sobre Tatiana e está a dar que falar: «Se aguento com ela, aguento com tudo»

Ruben Boanova faz partilha sobre Tatiana e está a dar que falar: «Se aguento com ela, aguento com tudo»

Há 1h e 23min
Momento hilariante. João Ricardo e Ricardo João "trocam" de personalidade
07:10

Momento hilariante. João Ricardo e Ricardo João "trocam" de personalidade

Há 1h e 25min
Planos a dois fora do reality. Ricardo João faz convite a Nufla: «Podemos combinar alguma coisa»
01:08

Planos a dois fora do reality. Ricardo João faz convite a Nufla: «Podemos combinar alguma coisa»

Há 1h e 39min
Não sabe o que vestir nos dias frescos? Os looks de verão desta ex-concorrente podem salvar o seu guarda-roupa

Não sabe o que vestir nos dias frescos? Os looks de verão desta ex-concorrente podem salvar o seu guarda-roupa

Há 1h e 49min
O inédito aconteceu entre Ricardo João e Flávia. O momento a dois está viral
02:50

O inédito aconteceu entre Ricardo João e Flávia. O momento a dois está viral

Há 3h e 18min
Após desistir do Desafio Final, Leomarte Freire tem planos de luxo em Lisboa. E o valor é alto

Após desistir do Desafio Final, Leomarte Freire tem planos de luxo em Lisboa. E o valor é alto

Há 3h e 18min
Entrou na casa com o namorado e as ex dele, mas acabou com outro. Hoje está solteira e cada vez mais «gata»

Entrou na casa com o namorado e as ex dele, mas acabou com outro. Hoje está solteira e cada vez mais «gata»

Há 3h e 22min
Quem muito dorme, muito perde. Voz lança pista na casa e ninguém reparou
01:12

Quem muito dorme, muito perde. Voz lança pista na casa e ninguém reparou

Há 3h e 24min
Jogo sobre "traição" dá que falar na casa e as opiniões geram discórdia
05:02

Jogo sobre "traição" dá que falar na casa e as opiniões geram discórdia

Há 3h e 53min
Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas
01:20

Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas

Há 3h e 58min
Elegantes, leves e irresistíveis: Estes são os vestidos que vão dominar os dias frescos de verão

Elegantes, leves e irresistíveis: Estes são os vestidos que vão dominar os dias frescos de verão

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Isolada no jardim, Catarina chora e lamenta: «Estou completamente sozinha»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina não aguentou a pressão e acabou por desabar em lágrimas por se sentir sozinha. "Arrependida" de ter tomado algumas decisões, a concorrente desabafa sozinha.

Uma noite carregada de emoções fortes marcou mais uma gala do Secret Story – Desafio Final. Entre expulsões, entradas inesperadas e confrontos intensos no pós-gala, os acontecimentos deste domingo voltaram a provar que o jogo está cada vez mais imprevisível.

Ana, Ariana, Bruno Simão e Leandro estavam nomeados, mas apenas um concorrente abandonou a casa mais vigiada do País. O público não deixou margem para dúvidas: Bruno Simão foi o primeiro salvo da noite, com 43% dos votos, seguido de Leandro, que arrecadou 55%. O duelo final ficou entre Ana e Ariana, com 32% e 13% dos votos, respetivamente. Ariana acabou por ser a concorrente expulsa desta gala.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. A Voz anunciou ainda a entrada de dois novos concorrentes: Ricardo João e Catarina, ambos conhecidos da décima edição do reality show. Os dois chegam determinados a mexer com as estratégias e a agitar os ânimos dentro da casa.

No entanto, foi já no pós-gala que a tensão atingiu níveis mais elevados. Liliana envolveu-se numa discussão acesa com Pedro Jorge e também com Marisa Susana, num momento carregado de acusações e emoções à flor da pele. Durante o confronto, João Ricardo lançou duras críticas a Pedro Jorge, acusando-o de ter o “coração gelado” desde que venceu os 250 mil euros.

Também Sara Catarina explicaram, de uma vez por todas, o motivo que levou à quebra na amizade entre ambas e a discussão subiu de tom.

As emoções acabaram por tomar conta da casa e Marisa Susana não conseguiu conter as lágrimas após o desentendimento com Liliana. Com os nervos à flor da pele e alianças cada vez mais frágeis, os próximos dias prometem trazer ainda mais conflitos, estratégias e reviravoltas no Desafio Final.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02
DANIELA - 761 20 20 05
LUZIA - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Ontem às 23:47
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

01:20

Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas

Secret Story
Há 3h e 53min
1
01:20

Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas

Secret Story
Há 3h e 53min
2
02:23

Liliana aponta para teoria quase perfeita. E os colegas ficam boquiabertos

Secret Story
Hoje às 10:21
3
01:30

Concorrentes recebem pista durante o jantar. E um deles teve uma atitude surpreendente

Secret Story
Ontem às 23:46
4
02:23

Liliana aponta para teoria quase perfeita. E os colegas ficam boquiabertos

Secret Story
Hoje às 10:21
5
04:16

Clima azedou. Liliana lança farpa a Catarina e assuntos de fora da casa voltam "à baila"

Secret Story
Hoje às 12:03
6
01:12

Quem muito dorme, muito perde. Voz lança pista na casa e ninguém reparou

Secret Story
Há 3h e 22min
7
06:55

Catarina desabafa com Ana e comenta conversas que teve com Liliana fora da casa

Secret Story
Ontem às 23:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

3 mai, 22:48

Já sabemos quem foi o terceiro concorrente expulso do Desafio Final

4 mai, 00:04

Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

3 mai, 22:13

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

3 mai, 21:58

Ela está de volta. Liliana Oliveira é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

3 mai, 21:46

Dentro da casa, Sara quebra o silêncio sobre Hugo: «Fui um instrumento sexual para alguém»

4 mai, 00:14
02:57

Posicionamentos no jogo são postos em causa e há consequências severas. Descubra tudo

Secret Story
3 mai, 22:21