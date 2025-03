Iury enfrenta Cinha Jardim em direto com farpa afiada: «Chamar-me bicho intragável...»

Momento tenso em pleno TVI Extra. Iury Mellany enfrenta Cinha Jardim em direto com uma farpa afiada: «Chamar-me bicho intragável...». O motivo deste momento tenso prende-se com o facto de Cinha Jardim ser grande apoiante de Miguel Vicente, um dos antagonistas de Iury Mellany dentro da Casa do Secret Story -Desafio Final. A finalista e a comentadora acabam a confrontar-se em pleno direto.