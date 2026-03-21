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Há 3h e 21min
Digno de meme. Abraçadas, Eva e Ariana cantam música icónica: «Amar não é pecado...»
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Há 3h e 23min
Inédito. Ariana tenta abraçar Diogo e o concorrente afasta-a
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Há 3h e 28min
Ariana ri-se ao revelar que lhe tinham dito que Eva e Diogo podiam ter uma «relação aberta»
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Há 3h e 47min
«Já lhes disse que somos irmãos»: Diogo apanha Eva desprevenida em frente a Ariana e a João
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Ontem às 21:15
Surpreendente. João é o intermediário da relação entre Diogo e Ariana?
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Ontem às 21:00
Nunca antes visto. Diogo mostra-se chateado com Ariana
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Ontem às 20:54
Ariana «encosta» Eva à parede e o motivo está relacionado com Diogo
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Ontem às 20:51
Norberto dá conselho de peso a Hugo mas a reação não é a esperada
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Ontem às 20:47
«Já te avisei várias vezes»: Eva perde a paciência com Diogo e chama-o à razão
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Ontem às 20:45
Diogo convence João e Ariana de que é irmão de Eva. Estas são as reações
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Ontem às 20:18
Sara isola-se no quarto a chorar e o motivo está relacionado com Hugo
08:11

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Ontem às 20:13
«Juro que não conheço o Diogo»: Eva dá tudo para despistar o segredo
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Ontem às 20:00
Eva e Liliana falam sobre a «cara metade» de Diogo e a concorrente despista ao máximo a ligação
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Ontem às 19:55
Surpreendente. Eva expõe teoria sobre o namorado: «Eu acho que o Diogo e a Ariana são um casal»
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Ontem às 19:54
Liliana e Luzia questionam Eva: «Qual é a tua teoria sobre o segredo do Diogo?»
05:04

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Ontem às 19:11
Chocante. Ariana sabe que Eva é a namorada de Diogo?
01:48

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Ontem às 19:08
Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»
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Ontem às 19:05
«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
01:40

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Já lhes disse que somos irmãos»: Diogo apanha Eva desprevenida em frente a Ariana e a João

No Secret Story 10, Eva é a única que não está a perceber os risos de Diogo, Ariana e João, até que Diogo lhe diz em frente aos colegas que já lhes disse que «são irmãos». A reação de Eva é inesperada.

Há 3h e 47min
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