Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?»

Há 5 min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 1h e 3min
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

Há 1h e 40min
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

Há 2h e 6min
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

Há 2h e 9min
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

Há 2h e 13min
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

Há 2h e 21min
«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo
02:58

«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo

Há 2h e 26min
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo
02:53

Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo

Há 2h e 34min
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a
02:05

Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a

Há 2h e 41min
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama
02:32

Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama

Há 3h e 7min
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Há 3h e 19min
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João
03:25

Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João

Há 3h e 22min
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café
05:24

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

Há 3h e 32min
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»
02:23

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

Há 3h e 42min
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Há 3h e 43min
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 3h e 48min
Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€»
02:28

Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€»

Há 3h e 52min
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?»

No Secret Story 10, Jéssica ralha com Hugo por causa dos beijos que trocou com Sara, tendo alegadamente alguém à sua espera cá fora. Veja a conversa.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Hoje às 11:11
