Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão

Ao Minuto

Há 9 min
Eles nem sonham! Cristina Ferreira vai de surpresa à casa do Secret Story 10
01:07

Eles nem sonham! Cristina Ferreira vai de surpresa à casa do Secret Story 10

Há 11 min
Liliana e Sara em confronto aceso no Especial: «Rebaixa-me e humilha-me!»
04:10

Liliana e Sara em confronto aceso no Especial: «Rebaixa-me e humilha-me!»

Há 11 min
Eva critica Ana: «A pessoa precisa de sensibilidade e ela pega e diz coisas de devia guardar para ela»
04:10

Eva critica Ana: «A pessoa precisa de sensibilidade e ela pega e diz coisas de devia guardar para ela»

Há 16 min
Sara surpreende ao falar do 'rival' Tiago: «Já tivemos momentos muito altos os dois»
03:20

Sara surpreende ao falar do 'rival' Tiago: «Já tivemos momentos muito altos os dois»

Há 21 min
«Mentirosa!»: Polémico vestido de Liliana volta a dar discussão e Cristina Ferreira é obrigada a intervir
07:59

«Mentirosa!»: Polémico vestido de Liliana volta a dar discussão e Cristina Ferreira é obrigada a intervir

Há 22 min
Ana aproveita discussão para se justificar: «Também já fui muito desagradável para a Lili...»
03:58

Ana aproveita discussão para se justificar: «Também já fui muito desagradável para a Lili...»

Há 34 min
Alinhados até nos filhos que querem ter! Cristina Ferreira faz 'provocação' hilariante a Tiago e Eva
01:02

Alinhados até nos filhos que querem ter! Cristina Ferreira faz 'provocação' hilariante a Tiago e Eva

Há 35 min
Sara faz confissão sobre Hugo: «Senti-me muito sozinha. É a falta de alguém que...»
02:51

Sara faz confissão sobre Hugo: «Senti-me muito sozinha. É a falta de alguém que...»

Há 37 min
Sara deixa aviso para a final: «A primeira coisa que vou fazer quando chegar a estúdio...»
03:25

Sara deixa aviso para a final: «A primeira coisa que vou fazer quando chegar a estúdio...»

Há 37 min
E se não ganhasse, quem é que Tiago queria ver vencer o Secret Story? A escolha surpreendeu todos
03:25

E se não ganhasse, quem é que Tiago queria ver vencer o Secret Story? A escolha surpreendeu todos

Há 1h e 54min
Ana e Jéssica 'cortam na casaca' de Liliana: «Sempre teve necessidade de...»
02:22

Ana e Jéssica 'cortam na casaca' de Liliana: «Sempre teve necessidade de...»

Há 2h e 10min
Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão
06:27

Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão

Há 2h e 44min
Jéssica acusa cansaço e "arrasa" postura de Liliana
07:02

Jéssica acusa cansaço e "arrasa" postura de Liliana

Há 3h e 13min
De antagonistas a amigos? Sara surpreende ao emocionar-se com palavras de Tiago
04:28

De antagonistas a amigos? Sara surpreende ao emocionar-se com palavras de Tiago

Há 3h e 18min
Após relação conturbada com Francisco Vale, Jéssica Galhofas assume novo namorado: e este é o homem que lhe 'roubou' o coração

Após relação conturbada com Francisco Vale, Jéssica Galhofas assume novo namorado: e este é o homem que lhe 'roubou' o coração

Há 3h e 20min
Hilariante. Jéssica "veste" os colegas a rigor para o primeiro dia como finalistas
04:24

Hilariante. Jéssica "veste" os colegas a rigor para o primeiro dia como finalistas

Há 3h e 28min
Concorrentes não dão o "braço a torcer" para que Liliana possa ir para o quarto Marrocos e esta é a reação de Eva
02:27

Concorrentes não dão o "braço a torcer" para que Liliana possa ir para o quarto Marrocos e esta é a reação de Eva

Há 3h e 30min
Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas
03:28

Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão

No Secret Story 10, Ana e Jéssica voltam a falar da polémica que envolveu a ida à dispensa de Liliana. A concorrente optou por não trazer chocolate branco porque Jéssica adora e dessa forma, podia arreliar a colega. Segundo Jéssica, Tiago também adora o chocolate e Liliana está tão "cega" que se esqueceu do colega, acabando assim por o prejudicar também. Ana concordou em pleno com a afirmação da colega.

ESCOLHA O VENCEDOR:
 
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que acontece na casa aqui

Há 2h e 10min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
1
01:33

Eva aceita convite especial de Tiago, mas impõe condição de peso. E este responde à letra

Secret Story
Hoje às 15:56
2

«Tampa» em direto, ou porta entreaberta? Eva esclarece tudo o que sente por Tiago: e nem Cristina Ferreira fica indiferente

Hoje às 17:17
3
02:55

Tiago tenta seduzir Eva e Ana 'atira lenha para a fogueira': «Ali a espalhar charme, muito carinhoso...»

Secret Story
Hoje às 18:28
4

Marcia Soares e Francisco Monteiro já não são amigos? O detalhe que não passou despercebido e que está a preocupar os fãs

Big Brother
Hoje às 16:25
5

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
6
04:28

De antagonistas a amigos? Sara surpreende ao emocionar-se com palavras de Tiago

Secret Story
Há 3h e 13min
7
10:06

Eva elogia Tiago e recebe declaração especial. O momento é emocionante

Secret Story
Hoje às 15:19
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

Ontem às 22:23
01:15

Inédito! Tiago já não resiste a Eva e faz confissão: «Tenho de controlar o meu desejo...»

Secret Story
Ontem às 20:03

Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

Ontem às 22:19
10:03

Com apenas 13% dos votos, Diogo abandona a casa do Secret Story. E estas foram as reações dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 00:17

«Afinal estão juntos»: Diogo e Ariana apanhados em saída noturna. E estas fotos são a prova

Hoje às 11:23

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

13 abr, 15:14
04:10

Tiago pensa em participar num reality show internacional. Saiba qual

Secret Story
Hoje às 11:25