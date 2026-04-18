Jéssica e Ana no corte e costura. As concorrentes criticam fortemente postura de Liliana

No Secret Story 10, Jéssica e Ana juntam-se na cozinha e falam de como vai ser a relação com os ex-concorrentes quando todos saírem da casa. As duas concordam que não querem estar associadas a um grupo geral. Ao longo da conversam, falam sobre Liliana e criticam as atitudes da colega.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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