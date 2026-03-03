Ao Minuto

Há 10 min
Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

Há 11 min
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 21 min
Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

Há 25 min
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
03:14

Há 25 min
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
04:13

Há 42 min
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 46 min
No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia
04:14

Há 1h e 32min
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
02:24

Há 1h e 33min
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
01:46

Há 1h e 34min
Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo»
01:27

Há 1h e 42min
Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 1h e 48min
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
01:30

Há 1h e 56min
Inédito. As teorias não param de surgir e estes concorrentes apostam tudo na descoberta dos segredos
10:41

Há 2h e 7min
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»
02:22

Há 2h e 16min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 3h e 12min
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo
06:14

Há 3h e 26min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 3h e 55min
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós
04:02

Acompanhe ao minuto
João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados»

No Secret Story 10, a dupla João e Eva estão cada vez mais próximos. Uma vez que os concorrentes desconfiam que João tem a namorada ou a ex-namorada na casa, o jovem tem aproveitado para se aproximar de Eva para disfarçar. Os dois definem estratégias. Veja tudo. 

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Ontem às 23:02
