João Gomes veio com força e sem rodeios: «Vou ser uma pedra no sapato para muita gente»

No Big Brother Verão, é Empresário no ramo alimentar e treinador de futebol, João cresceu ligado ao negócio da família. Solteiro, confessa ter um fraquinho por mulheres com personalidade forte. Responsável e muito trabalhador, tem também um lado provocador e confessa que gosta de "deitar lenha para a fogueira". Entra para viver a experiência ao máximo e promete ser muito ativo na casa.