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Descrição

João Ricardo atira a Leandro: «Foste com essa conversa para cima do Dylan e do Bruno e achas que vais fazer o mesmo comigo»

Uma brincadeira de João Ricardo acabou por gerar um momento de tensão com Leandro. O concorrente não gostou de um comentário sobre os seus “trejeitos” e a conversa rapidamente subiu de tom.

Tudo começou quando João Ricardo se meteu com Leandro ao rir-se de uma careta feita pelo concorrente. No entanto, a reação não caiu bem e Leandro pediu imediatamente ao comentador para não voltar a pegar “nos seus trejeitos”.

Surpreendido com a resposta, João Ricardo garantiu não perceber a indignação, mas Leandro reforçou que o tema já tinha sido mencionado várias vezes anteriormente. A troca de palavras intensificou-se rapidamente e levou Pedro a comentar que o colega estava a levantar “bandeirinhas”.

Com o ambiente cada vez mais tenso, Leandro acabou por elevar o tom de voz, enquanto João Ricardo lhe pediu para parar de gritar. O comentador foi ainda mais longe e acusou o concorrente de voltar a fazer-se de coitadinho, garantindo que este ainda vai ter de dar “muito ao chinelo” dentro da casa.

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