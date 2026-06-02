João Ricardo é o primeiro salvo e há reações que saltam à vista

No Especial desta noite, ficámos a conhecer o primeiro salvo da semana. O eleito foi João Ricardo. Veja no vídeo como é que os restantes colegas reagiram.

A votação continua a decorrer.

Agora são quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.