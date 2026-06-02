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Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

João Ricardo é o primeiro salvo e há reações que saltam à vista

No Especial desta noite, ficámos a conhecer o primeiro salvo da semana. O eleito foi João Ricardo. Veja no vídeo como é que os restantes colegas reagiram. 

A votação continua a decorrer.

Agora são quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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