João Ricardo passa-se com Pedro Jorge e dirige-se a Sara como a "assessora de imprensa" do antagonista

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Pedro Jorge não se entendem e voltam a protagonizar uma intensa discussão, em direto. João Ricardo enquadra Sara na discussão, apelidando a colega de "assessora de impresa" do seu maior antagonista.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16