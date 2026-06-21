João Ricardo passa-se com Pedro Jorge e dirige-se a Sara como a "assessora de imprensa" do antagonista

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Pedro Jorge não se entendem e voltam a protagonizar uma intensa discussão, em direto. João Ricardo enquadra Sara na discussão, apelidando a colega de "assessora de impresa" do seu maior antagonista.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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