João Ricardo tem missão hilariante. Descubra todas as "superstições" do concorrente

No Secret Story - Desafio Final, Em missão, João tenta convencer os colegas que tem muitas superstições e há palavras que podem dar azar. A Liliana, diz que o facto de ter falado de um paralelepípedo, o público não vai gostar e vai ser “cancelado”. A Bruno, diz que anda a comer kiwis de manhã porque já percebeu que desde aí os dias lhe correm bem. Por outro lado, já sabe que a frase da Flávia “caguei uma tosta” é uma frase que sabe que o público não gosta e jamais vai dizer. À própria Flávia, diz-lhe que antes das galas faz sempre agachamentos e quando entra no confessionário, para falar com a Cristina, dá um berro. Em confessionário, João Ricardo admite que embora não seja superstição, lhe dá a volta à barriga e fica nervoso... Os colegas riem com as revelações do colega e parecem não desconfiar que João está, na verdade, em missão. A missão é bem sucedida e conquista duas cápsulas de café.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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