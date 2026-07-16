João Ventura fala sobre a amizade com Tatiana: «Causa fricção»

No Big Brother Verão, depois de alguns rumores sobre um afastamento entre Tatiana e João Ventura, o concorrente fala abertamente sobre a dinâmica entre ambo. João admite que desde que se começou a aproximar de Vanessa, percebeu que é possível ter uma dinâmica mais leve dentro da casa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16