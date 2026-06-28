Joaquim tem um talento especial e envolve "velhinhas". Descubra tudo sobre este concorrente

No Big Brother Verão, Joaquim é Designer de interiores e criador de conteúdos, sempre sonhou participar num reality show. Competitivo, intenso e muito sociável, divide-se entre o trabalho, o desporto e as redes sociais. Define-se como direto, impulsivo e excelente comunicador. Entra na Casa determinado a jogar sem filtros, com humor e inteligência.