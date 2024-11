Jorge Guerreiro voltaria a participar no «Big Brother»? Ex-concorrente responde

No programa "Para Si", conduzido por Ana Rita Clara no V+ TVI, Jorge Guerreiro abriu o coração ao recordar a sua participação no Big Brother Famosos em 2022. O cantor, que se tornou um dos concorrentes mais carismáticos da edição, destacou a experiência como sendo a mais marcante da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional.

A sua estadia na casa teve um grande impacto na sua visibilidade, consolidando ainda mais a sua popularidade junto do público. Jorge Guerreiro referiu que o Big Brother Famosos lhe trouxe novos desafios e a oportunidade de se reinventar, não só como artista, mas também como ser humano. Ele reconheceu que a exposição do programa teve um efeito transformador, permitindo-lhe refletir sobre questões pessoais e sobre a importância do apoio do público na sua trajetória.

Questionado por Ana Rita Clara sobre a possibilidade de voltar a participar no reality show, o cantor deixou essa hipótese em aberto.