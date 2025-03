José Castelo Branca reage às últimas notícias: «A ratazanazinha do meu querido enteado...»

José Castelo Branco, uma das figuras mais polémicas da sociedade portuguesa, voltou a causar furor nas redes sociais com a sua intervenção no programa TVI Extra. O socialite não poupou palavras ao reagir às últimas notícias que envolvem a sua família. Em tom irónico e provocador, Castelo Branco referiu-se ao filho de Betty Grafstein, dizendo: «A ratazanazinha do meu querido enteado...», ao referir-se a todas as formas como este tem limitado a sua interação com a esposa, Betty.

A presença virtual de José Castelo Branco tem sido uma constante nas plataformas digitais, onde a sua opinião sobre temas atuais e polémicos atrai um grande número de seguidores. No TVI Extra, o ex-concorrente de vários reality shows mostrou mais uma vez que não tem receio de dar a sua versão dos acontecimentos.