José Castelo Branco esclarece últimas notícias: «Começou a nevar e deixaram-me na rua»

José Castelo Branco esteve novamente em destaque no programa TVI Extra, onde esclareceu as últimas notícias que geraram grande burburinho nas redes sociais. O socialite revelou um episódio ocorrido durante uma viagem a Nova Iorque, onde tentou ir à casa que possuía com Betty, mas foi surpreendido por um imprevisto. «Começou a nevar e deixaram-me na rua», afirmou.

A presença virtual de José Castelo Branco tem sido cada vez mais marcante nas plataformas digitais, onde o público segue atentamente os seus relatos e reações. Com a sua personalidade extrovertida e polémica, o ex-concorrente de vários reality shows da TVI continua a ser um dos principais protagonistas da comunicação social portuguesa, gerando discussões e mantendo-se sempre no centro das atenções.