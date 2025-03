José Castelo Branco responde a António Bravo em direto: «Ponha-se no seu lugar... não seja possidónio»

José Castelo Branco esteve em destaque no programa TVI Extra ao responder com firmeza a António Bravo, em direto, após este comentar a entrevista que tinha acabado de acontecer no programa. Durante a conversa, Bravo contestou as afirmações de Castelo Branco, onde este afirmou ter estado anulado nos 30 anos de casamento com Betty. O comentário de António Bravo levou José Castelo Branco a reagir de forma contundente: «Ponha-se no seu lugar... não seja possidónio».

O ex-concorrente de vários reality shows da TVI mantém-se uma figura polarizadora no universo mediático português, com declarações que geram debates intensos e atraem grande atenção do público.