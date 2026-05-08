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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Lágrimas sem fim. Esta foi a reação dos colegas à desistência de Leomarte

No Secret Story - Desafio Final, durante a dinâmica em que discutiu com Afonso, Leomarte dirigiu-se ao confessionário e revelou a intenção de ir embora. Já mais tarde, no confessionário com Cristina Ferreira, Leomarte admitiu que «está cansado», e que não quer continuar a conviver com alguns dos seus colegas, de quem sente até «nojo» de olhar nos olhos. Estas foram as reações à sua saída da casa mais vigiada do país.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02 
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11

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