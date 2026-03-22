Lágrimas sem fim: Eva lê a carta da família e fica sem palavras: «Ama-te!»

No Secret Story 10, Eva lê a carta da família e emociona-se. As palavras aludiram ao amor próprio, respeito por si mesma e para que seja sempre leal às suas ideias. Eva não aguenta e desaba em lágrimas.

Na Gala do Secret Story 0, chegou o derradeiro momento em que Eva e Diogo são confrontados com as imagens mais reais de todo o jogo. A estratégia que um e outro estão a adotar já afetou Eva e Diogo não responde à maioria das questões feitas pela namorada. Diogo garante estar orgulhoso do jogo que está a fazer.

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Hélder - 761 20 20 08

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