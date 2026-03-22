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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Lágrimas sem fim: Eva lê a carta da família e fica sem palavras: «Ama-te!»

No Secret Story 10, Eva lê a carta da família e emociona-se. As palavras aludiram ao amor próprio, respeito por si mesma e para que seja sempre leal às suas ideias. Eva não aguenta e desaba em lágrimas.

Na Gala do Secret Story 0, chegou o derradeiro momento em que Eva e Diogo são confrontados com as imagens mais reais de todo o jogo. A estratégia que um e outro estão a adotar já afetou Eva e Diogo não responde à maioria das questões feitas pela namorada. Diogo garante estar orgulhoso do jogo que está a fazer.

Continue a votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

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