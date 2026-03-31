Lanche a sós de Sara e Luzia dá para o torto: «Se tiver de te provocar para me dares um estalo, vou fazê-lo»

No Secret Story 10, Sara e Luzia foram as concorrentes escolhidas para usufruírem de um lanche especial a sós e, embora pareçam menos exaltadas, as duas voltam a trocar graves acusações. Sara assume que irá fazer com que Luzia perca a cabeça e a agrida, mas a concorrente diz que tem muito cuidados onde põe as mãos. O ambiente é sarcástico e bastante hostil tornando ainda mais evidente a rivalidade entre as duas antagonistas.

