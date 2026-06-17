Leandro acusa Marisa Susana de estar a ir contra si no jogo e a concorrente responde-lhe à letra

No Secret Story - Desafio Final, Marisa pergunta a Leandro se se identifica com o jogo de Bruno e o colega explica que é uma “cesta rota”. Leandro questiona Marisa se está a ir contra si por jogo e Marisa afirma que vai contra Leandro como vai contra todos os restantes. Para Marisa a sua amizade com Leandro é lá fora e as atitudes que este está a ter dentro do DF não são compatíveis com a pessoa que conheceu na outra edição.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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