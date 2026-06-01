No Secret Story - Desafio Final, Leandro acusa Bruno, Sara, Afonso, João Ricardo e Pedro Jorge de serem "farinha" do mesmo saco. Os concorrentes quiserem explicações do porquê disso estar a acontecer e a discussão fez-se sentir mais uma vez.
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Descrição
Leandro acusa os colegas de serem "farinha do mesmo saco" e o caos instala-se: «São uma farsa»
Hoje às 01:22
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Leandro acusa os colegas de serem "farinha do mesmo saco" e o caos instala-se: «São uma farsa»
Hoje às 01:22
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Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias
Hoje às 14:40
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Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria
Hoje às 14:08
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Marisa Susana revela a Pedro Jorge uma descoberta inédita e esta é a reação do colega
Hoje às 10:28
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O dia começou animado mas este concorrente não se conteve e acordou em lágrimas. Veja tudo
Hoje às 10:06
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Depois de uma noite tensa, todos acordam mas Afonso mantém-se resguardado
Hoje às 10:00
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Bruno passa-se com Marisa Susana e volta a frisar: «Não tiveste respeito por mim»
Hoje às 02:48
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Pedro Jorge perde a paciência e confronta Leandro: «Dizes coisas que eu não sou»
Hoje às 02:26
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Sara sobe o tom em discussão com o Leandro e diz: «Queres ganhar o Euromilhões sem jogar»
Hoje às 02:21
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"Sentimento amoroso" de Flávia para Pedro Jorge volta a ser tema e João Ricardo não perdoa: «Estão a ser imaturos»
Hoje às 02:00
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Marisa Susana critica fortemente a postura de Liliana e Flávia: «Triste é puxarem isso para jogo»
Hoje às 01:43
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Ressentido e magoado, Leandro fala de Pedro Jorge: «Ele nunca teve interesse em ser meu amigo»
Hoje às 01:16
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Surpreendente. João Ricardo "arrasa" Pedro Jorge e Sara entra em defesa do colega
Hoje às 01:11
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Afonso mostra-se muito abalado e tem atitude surpreendente durante a cadeira quente
Hoje às 01:09
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Após discussão com Pedro Jorge, Nufla isola-se no jardim a chorar: «Estou cansada!»
29 mai, 13:25
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«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana
28 mai, 21:24
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Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica
28 mai, 19:56
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Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante
28 mai, 19:47
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A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas
28 mai, 19:40
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«Sinto-me orgulhosa»: Liliana avalia o seu jogo e Pedro Jorge reage de imediato
28 mai, 19:35
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Liliana e Marisa Susana em disputa pelo 1º lugar no coração de Leandro: «Faço as minhas malas e vou-me embora»
28 mai, 19:28
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Escolhas de Catarina deixam os colegas incrédulos: «É incoerente, ridículo»
28 mai, 19:19
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Ao rubro. João Ricardo e Afonso envolvem-se numa acesa discussão na dinâmica do mexerico
28 mai, 18:50
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Sem filtros e com as lágrimas nos olhos. Pedro Jorge e Catarina partilham momentos emocionantes
28 mai, 18:45
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Sara "debaixo de fogo". A caixa dos mexericos voltou à casa e a relação com Hugo e João Ricardo deu que falar
28 mai, 18:32
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Emocionante. João Ricardo e Marisa Susana abrem o coração com a Voz e ambos acabam em lágrimas
28 mai, 18:17
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Marisa Susana vai ser pedida em casamento dentro da casa? Os concorrentes estão convictos que sim
28 mai, 17:54
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O Hino do Desafio Final deu que falar e a discussão fez-se sentir na casa
28 mai, 17:47
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Liliana e Afonso em picardia profunda e o tema envolve Zé e Catarina Miranda
28 mai, 17:37
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João Ricardo acredita que os colegas estão com "F.O.M.O": e o momento é hilariante
28 mai, 17:09
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Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»
28 mai, 16:46
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Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»
28 mai, 16:09
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«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega
28 mai, 16:03
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Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»
28 mai, 15:51
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Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia
28 mai, 15:44
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Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele»
28 mai, 15:36
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Tenso. Bruno não poupa os colegas e acusa-os de «falta de senso comum»
28 mai, 15:25
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«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta
28 mai, 15:13
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Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas
28 mai, 15:00
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Nova pista na casa. Mas desta vez não chegou a todos os concorrentes
27 mai, 15:00
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Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»
27 mai, 12:57
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Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico
27 mai, 12:45
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«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeira
27 mai, 12:22
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Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas
27 mai, 12:13
03:29
Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se
27 mai, 11:32
04:31
A Voz dá uma dinâmica de peso aos concorrentes e o ambiente aquece na escolha do "protagonista"
27 mai, 11:14
01:30
«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam
27 mai, 10:57
01:07
Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar
27 mai, 10:16
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Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...»
27 mai, 01:15
01:52
Em lágrimas, Liliana abre o coração e fala do pós Secret Story 9 com Zé
27 mai, 01:10
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Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada
27 mai, 01:03
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Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»
27 mai, 01:01
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Sara e Afonso defendem Pedro Jorge face à acusação de "bullying": «São acusações muito graves»
27 mai, 00:37
05:40
O clima ferveu. Catarina é alvo de acusações por parte dos colegas e não se deixa ficar
27 mai, 00:30
04:01
Marcelo Palma comenta a mais recente polémica da relação de Afonso e Catarina Miranda. E a opinião é controversa
27 mai, 00:19
05:39
Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»
27 mai, 00:17
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Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda
27 mai, 00:15
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Leandro faz descoberta de "milhões" e protagoniza um momento digno de meme
26 mai, 23:41
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Picardia mutua entre Sara e Afonso: «Porque é que tens essas atitudes?»
26 mai, 23:29
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«Está preocupado com os 250 mil euros que ganhei»: Pedro Jorge e João Ricardo trocam farpas polémicas
26 mai, 22:13
04:37
Inédito. Liliana e Catarina escondem os próprios pertences para "incriminar" os colegas
26 mai, 15:30