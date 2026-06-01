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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Leandro acusa os colegas de serem "farinha do mesmo saco" e o caos instala-se: «São uma farsa»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro acusa Bruno, Sara, Afonso, João Ricardo e Pedro Jorge de serem "farinha" do mesmo saco. Os concorrentes quiserem explicações do porquê disso estar a acontecer e a discussão fez-se sentir mais uma vez.

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